4 Farklı Aileye Evlatlık Verilen Kız, Öz Annesine 36 Yıl Sonra Esra Erol'da Kavuştu

Altını ıslatıyor diye çocukluğundan bu yana 4 farklı aileye evlatlık verilen kadın, öz annesi ile Esra Erol'un programında kavuştu. Anne ve kızın 36 yıl sonra kavuşma anı tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

ALTINI ISLATIYOR DİYE HİÇBİR AİLE KABUL ETMEDİ

Altını ıslattığı gerekçesiyle hiçbir ailenin kabul etmediği Esra isimli kadın, çocukluğundan bu yana 4 farklı aileye evlatlık verildi.

36 YIL SONRA ÖZ ANNESİ İLE KAVUŞTU

Çocukluğundan beri tüm bu acıları çeken Esra, öz annesi Şenay ile 36 yıl sonra Esra Erol'da ilk defa buluştu.