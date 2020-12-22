4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:55
4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 günde 4 farklı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 günde 4 farklı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 4 Aralık tarihinde Yeni Mahalle Gürbüz Sokakta inşaatı devam etmekte olan aparttan 2 adet pense, 7 adet tornavida, 4 adet yan keski, 2 adet matkap ucu, 1 adet sac makası, 1 adet kargaburnu, 4 adet kameranın yanı sıra aynı tarihte aynı sokaktan bir kargo firmasına ait 1 adet el arabasının yanı sıra 18 Aralık'ta da Esentepe Mahallesinde 1 adet bakır süzgeç, 1 adet bakır leğen, 3 adet bakır kazan, 2 adet küçük yastık halısı ve yine 18 Aralık tarihinde Güzelyurt Mahallesi 80.Yıl Bulvarında bir binanın eklentisinde 1 adet matkap, matkaba takılı vaziyette batarya ve 1 adet şarj aleti ile içerisinde 10-15 adet sarı dübelin çalınması olayına karışan şüpheliler M.A. ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

M.A. ve E.Ş. tarafından çalınan eşyalardan kablolar ve 2 adet kamera hariç diğer bütün suça konu eşyaları sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken diğer şüpheli M.A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Coşkun Sabah Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:59:06. #1.14#
title