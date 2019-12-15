4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

15.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:27

Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, ilk kez kapalı gişe oldu.



Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında tamamen doldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.



Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 3-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. - SİVAS

Kaynak: İHA