4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek - Haberler
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4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan bin 200 metrekarelik düğün salonu 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan bin 200 metrekarelik düğün salonu 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

İlçedeki en büyük düğün salonlarından biri olma özelliğini taşıyan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi Düğün Salonu piyasaya göre uygun ekonomik koşullarda hizmet verecek. Tesise ait 143 araçlık otopark alanı, mescit, mutfak, sanatçı ve hazırlık odası, muhteşem aydınlatması, modern ve estetik iç dekorasyonu ile yeni yıldan itibaren dünya evine girecek çiftlerin mutluluklarına şahitlik edecek. - BİLECİK

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022'de hizmet verecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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