4 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? Kimin ismini söyledi?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. Elmalar ile en iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, 4 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye potada kimler var? 4 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

4 Eylül Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma sona erdi şimdi sonuçlar açıklanıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF 4 EYLÜL DOKUNUMAZLIĞI KİM KAZANDI?

4 Eylül dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 3 EYLÜL TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyununa geçti.

MASTERCHEF 3 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? KİMİN İSMİNİ SÖYLEDİ?

Jürilerin en beğendiği 3 tabak:

- İbrahim

- Mert Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Burcu

• En iyi 3. tabak : Mert

• En iyi 2. tabak : Burcu

• En iyi 1. tabak : İbrahim

Buna göre dokunulmazlığı kazandı.

KAZANAN İSİM : İBRAHİM