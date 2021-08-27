4 EYLÜL KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 27 2021, 09: 58
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4 EYLÜL KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 27 2021, 09: 58

4 EYLÜL KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 27 2021, 09: 58
Habermetre - Haberler | Toplum

Bozüyük'te 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 Eylül Kültürel ve Sosyal Tesisi'nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük'te 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 Eylül Kültürel ve Sosyal Tesisi'nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan revize çalışmasının ardından tesis binasının yapım çalışmalarında sona gelinirken tesisin çevresinde başlatılan peyzaj çalışmaları da sürüyor. Tesisin giriş kısmında yer alan yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarının ardından bina yakınındaki kamelyalar bakım ve onarımdan geçirilerek düzenleniyor, toprak zeminler çim ile kaplanıyor.

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Bozüyük'te 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 Eylül Kültürel ve Sosyal Tesisi'nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan revize çalışmasının ardından tesis binasının yapım çalışmalarında sona gelinirken tesisin çevresinde başlatılan peyzaj çalışmaları da sürüyor. Tesisin giriş kısmında yer alan yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarının ardından bina yakınındaki kamelyalar bakım ve onarımdan geçirilerek düzenleniyor, toprak zeminler çim ile kaplanıyor.

Kaynak: Habermetre

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4 EYLÜL KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 27 2021, 09: 58 - Haberler
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