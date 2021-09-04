4 Eylül Cumartesi Masterchef 7. eleme adayı kim oldu? 4 Eylül Cumartesi Masterchef potadaki isimler kim?

Masterchef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Eleme adayları birer birer belli olurken 4 Eylül Cumartesi kim elendi merak edildi. İşte tüm bilgiler...

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MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan , ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, 6 oyla arkadaşlarında en fazla oy alan Fatma ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve Fatma oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün yapılan dokunulmazlık oyununu Milhan kazandı. Milhan 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara olmuştu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre eleme adayları şöyle:

• 1. eleme adayı : Emre

• 2. eleme adayı : Fatma Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• 3. eleme adayı : Hasan

• 4. eleme adayı : Dilara

• 5. eleme adayı : Safanur

• 6. eleme adayı : Hamza

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 7. Eleme adayı henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.