4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
4 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
4 EYLÜL CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah- Büyükada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.