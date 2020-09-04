4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
04.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:54

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 EYLÜL CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah- Büyükada

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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