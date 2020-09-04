4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 4 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 EYLÜL CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah- Büyükada Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 04.09.2020 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.