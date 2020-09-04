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4 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ21.00 Siyah beyazlılar, The Land Of Legends Cup'ta Fraport TAV Antalyaspor ile 3'üncülük maçına çıkacak.

4 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi
04.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:36

BEŞİKTAŞ

21.00 Siyah beyazlılar, The Land Of Legends Cup'ta Fraport TAV Antalyaspor ile 3'üncülük maçına çıkacak.

GALATASARAYSarı kırmızılılar, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Süper Lig'de ilk hafta oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması için çalışmalarına devam edecek.TRABZONSPOR17.00 Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.UEFA ULUSLAR LİGİLig A - Grup 121.45 İtalya - Bosna-Hersek21.45 Hollanda - PolonyaLig B - Grup 121.45 Norveç    - Avusturya21.45 Romanya - Kuzey İrlandaLig B - Grup 221.45 İskoçya - İsrail21.45 Slovakya - ÇekyaLig C - Grup 419.00 Litvanya - Kazakistan21.45 Belarus - Arnavutluk

KADINLAR AXA SİGORTA KUPA VOLEYA Grubu16.00 Nilüfer Bld. - PTT18.30 Vakıfbank - İlbankB Grubu14.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları16.30 Eczacıbaşı VitrA - KuzeyboruC Grubu16.30 Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld.18.30 Türk Hava Yolları - BeşiktaşD Grubu12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Çan Gençlik Kale Spor

BASKETBOLGloria Cup17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-   Dnipro20.30 Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji

TENİS

10.30 Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı törenle açılacak.


Kaynak: DHA

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