4 Eylül Balmumu Formunda Hayat Bulacak

Sivas Devlet Tiyatrosu 18-24 Mayıs tarihleri arasında milli mücadele ruhunu Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde balmumu heykel formunda canlandırma ile yeniden yaşatacak.

Sivas Valiliğinin koordinatörlüğünde balmumu heykel formunda canlandırma ilk defa, "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri 99. Yıl Dönümü Kutlama Programı" kapsamında Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sergilenmiş, izleyenler tarafından beğeni ve takdir toplamıştı.

Yoğun istek üzerine, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde belli zamanlarda tekrarlanan, balmumu heykel formunda canlandırma Müzeler Haftası kapsamında 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yeniden gerçekleştirilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA