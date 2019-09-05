4 Eylül 2019 Haberleri
4 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
05.09.2019 00:18
- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi
- Eymen'in katil annesini para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
- İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü
- İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!
- Ekrem İmamoğlu'nun düğününe katıldığı Cihan Yaşar'dan Burhan Kuzu hakkında suç duyurusu
- Ünlü DJ Flume, sahnede binlerce kişi önünde cinsel ilişkiye girdi
- İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı
- Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Benim faize alerjim var' açıklaması
- Sözcüsü Kalın, Bolton ile İdlib Mutabakatını görüştü
- Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız
- Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
- Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre
- Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
- Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı
- Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi
- Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli, savcının itirazı üzerine tutuklandı
- Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı
- Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
- Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı
- Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler
- Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı
- Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!
- İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı
- İzmir Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni kararı
- Ağabeyinin yaptığı siyasi paylaşımlar, Nihat Hatipoğlu'nu zora sokacak
- Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı: Örgütün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadı
- Çapkınlıklarıyla olay olan Rafet El Roman'ın İzmirli güzele gönlünü kaptırdığı iddia edildi
- Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!
- Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir
- Tarkan Instagram'dan küçük Eymen'in katledilmesine tepki gösterdi
- Düşük yapan Seren Serengil'den eşi Yaşar ipek'e 'Bebeğimi kaybetmeme neden oldun' şikayeti
- Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
- Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü
- DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
- Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi
- Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
- Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti
- Radamel Falcao: Galatasaray taraftarı kalbimi çaldı
- Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Nil Ünal, sevgilisi tarafından dolandırıldı