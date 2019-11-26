26.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:03

4 evden 50 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Şüphelilerden birinin yaşı kadar suç kaydı olduğu dikkat çekti

İSTANBUL - İstanbul'da girdikleri evlerden 50 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Olay öncesi sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin yaşı kadar suç kaydı olması dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 14 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında Sancaktepe ve Eyüpsultan ilçelerindeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten hırsızlara suçüstü

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, Sancaktepe'de bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis, dakikalar içerisinde olay yerine gitti. Ekipler, şüpheli şahısları kaçmak üzereyken yakaladı.

Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Ahmet D. (22)'nin 9, Mert Y. (21)'nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. 21 yaşındaki Mert Y.'nin yaşı kadar suç kaydı olması dikkat çekti.

Vatandaşın zararı 50 bin TL

Şüphelilerin Sancaktepe ve Eyüpsultan'da girdikleri evlerden dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları, vatandaşa verdikleri toplam zararın 50 bin TL olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahısların bir binaya girdikleri, bir süre sonra ellerinde çanta ile çıktıkları görüldü.

Kaynak: İHA