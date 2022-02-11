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4 evde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 evde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Düzce'de 4 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 4 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde farklı zamanlarda 4 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin L.K. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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