4 Euro Yüzünden Oğlunu Merdivenlerden Aşağı İtti
Fransa'da bir çocuk aile birikiminden 4 euro çaldığı için babası tarafından merdivenlerden aşağı itildi. Mahkemelik olan baba 6 ay hapis ve 500 euro para cezasına çarptırıldı.
Fransa'da bir baba aile birikiminden 4 Euro çaldığı için oğlunu merdivenlerden aşağı itti.
4 EURO ÇALDIĞI İÇİN OĞLUNU MERDİVENDEN İTTİ
Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Moselle bölgesinde Thionville mahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü. Aile birikiminden 4 Euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti.
PSİKOLOJİK TEDAVİ MECBURİYETİ KOYULDU
Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi. Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 Euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de koyuldu.
YORUMLAR (4)
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Çocuğu eğitmenin ve yaptığı şeyin yanlış olduğunu öğretmenin daha iyi ve mantıklı yolları vardır diye düşünüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bundan sonra çocuk belki de bir daha hırsızlık yapmayacak ve dürüst bir birey olarak hayatına devam edecek. Olaya bir de bu pencereden bakmak lazım.Cevap Yaz 1 7 Yayından KaldırBASİT BİR FANİ...: YANILIYORSUN BUNDAN SONRA DAHA ÇOK YAPACAK. BİLİNÇ ALTINA YÜKLENDİ İNTİKAM ALMA DUYGUSUYLA YAPIP ZEVK ALACAK. . . .7 Yayından Kaldır
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Hem cahil hemse cimri baba 4 € nedir ki...ya oğlun ölseydi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır