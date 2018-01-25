4 Euro Yüzünden Oğlunu Merdivenlerden Aşağı İtti

Fransa'da bir baba aile birikiminden 4 Euro çaldığı için oğlunu merdivenlerden aşağı itti.

4 EURO ÇALDIĞI İÇİN OĞLUNU MERDİVENDEN İTTİ

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Moselle bölgesinde Thionville mahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü. Aile birikiminden 4 Euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti.

PSİKOLOJİK TEDAVİ MECBURİYETİ KOYULDU

Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi. Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 Euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de koyuldu.