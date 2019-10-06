4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler
Okçuluk etkinliği Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
06.10.2019 13:28
Okçuluk etkinliği
Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA