4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler

4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler

Okçuluk etkinliği Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

06.10.2019 13:28

Okçuluk etkinliği

Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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