4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları

05.10.2019 14:29

Alandan görüntüler

Okçuluk Müsabakalarından görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti

DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atması İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Okçuluk Müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ziyaret etti.

Kaynak: AA