4. Etnospor Kültür Festivali - Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakaları

03.10.2019 18:43

Alandan görüntüler

Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakalarından görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Festival Kapsamında Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakaları düzenlendi.

Kaynak: AA