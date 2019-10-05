4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Okçuluk Gösterileri

4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Okçuluk Gösterileri

Alandan görüntüler Okçuluk Müsabakalarından görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

05.10.2019 18:26
4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Okçuluk Gösterileri

Alandan görüntüler

Okçuluk Müsabakalarından görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Okçuluk Gösterileri düzenlendi.

Kaynak: AA
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