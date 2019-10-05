4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler

4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler

Alandan görüntüler Atlı Gösterilerden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

05.10.2019 18:19
4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler

Alandan görüntüler

Atlı Gösterilerden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Gösteriler düzenlendi.

Kaynak: AA
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