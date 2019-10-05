4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri

05.10.2019 18:13

Alandan görüntüler

Atlı Cirit Gösterilerinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Cirit Gösterileri düzenlendi.

Kaynak: AA