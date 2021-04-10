4. Etnospor Forumu sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu sona erdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu sona erdi.

DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Radisson Blu Otel'de gerçekleştirilen forumda yaptığı kapanış konuşmasında, pandemi nedeniyle çevrim içi toplanmak zorunda kaldıklarını belirterek "Mesafelere rağmen geleneksel sporların geleceği açısından verimli bir forum gerçekleştirdik. Bu forum, geleneksel sporlar alanında 60'ın üzerinde ülkeden insanların bir araya gelebilmesi için eşsiz olanak sağlıyor. Dünya çapında geleneksel sporlarla ilgilenen çeşitli çevrelerden insanları bir araya getiren 4. Etnospor Forumu'nda geleneksel sporları popülerleştirme konusunda fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geleneklerin önemini vurgulamakta başarılı olduklarını kaydeden Necmeddin Bilal Erdoğan, "Saygı, birlik ve barış gibi temel değerlerin etrafında birleşmek, geleneksel sporları gelecek için bir değer haline getiriyor. Pandemi, dijitalleşmeyi dünyanın bir gerçeği haline dönüştürdü. Bu gerçeklik, bugün yüz yüze gelip meseleleri konuşmak yerine bizi burada yeşil bir arka planda toplanmak zorunda bıraktı. Geleneksel sporların popülaritesini artırmak için dijital kanallar önem taşıyor. Gençlere, çocuklara ulaşabilmek ve onlarla etkileşime girmenin yolu dijitalleşmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyon olarak pandemi sırasında aktiviteleri sınırlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu forumda üyelerimiz ve katılımcılarımız sınırlı sayıda kaldı. Sosyal medya, internet ve çevrim içi toplantılar yoluyla bir araya geldik. Arjantin, Meksika ve Japonya gibi ülkelerdeki saat farklarına rağmen çevrim içi şekilde katılım sağlandı." diye konuştu.

Burs programları üzerine odaklandıklarını aktaran Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu burslar, akademik araştırmalarda geleneksel sporlara yer verilmesini sağlayacak. Şu ana kadar birçok başvuru oldu. Halihazırda 3 başvuru onaylandı ve burslar veriliyor. Yönetim kurulu, geleneksel sporlar ansiklopedisinin hazırlıkları için girişimlerde bulunuyor. Bu konuda yol haritamızı hazırladık." yorumunu yaptı.

Etnospor Forumu'nun geleneksel sporların önemini hatırlatmak adına önem taşıdığını vurgulayan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların popülaritesini artırmak, dünyanın kültürel zenginliklerini hatırlatmak adına önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a video mesaj yoluyla bize katıldığı için teşekkür ederim. Burada olan ve uzaktan mesajlarını ileten spor bakanlarına, katılımcılara, sponsorlara ve takım arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan