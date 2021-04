4. Etnospor Forumu

4. Etnospor Forumu'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünde Katar, Sırbistan, Gambiya, Mali ve Somali spor bakanlarının katıldığı bir oturum gerçekleştirildi.

Radisson Blu Otel'de düzenlenen oturumda konuşan Katar Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al Ali, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Geleneksel sporlarda tüm spor dalları gibi aynı heyecan, rekabet ve faydalar var. Geleneksel sporlar, kimlik meselesi açısından benzersiz. Ulusların kimliklerinin parçası. Elimizdeki kartları doğru oynarsak gençlerin çok ilgi duyacağı bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleneksel sporlara ilgi duymalarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Salah bin Ghanem Al Ali, "Etnosporun gücü, kimliğimizin, tarihimizin, atalarımızın, çevremizin bir parçası olması. Gençler, tarih boyunca ortaya çıkan hikayeleri bilmeleri gerekiyor ki bu sporlara yönelebilsinler. Onları sadece fiziksel veya psikolojik değil, duygusal olarak da bu sporlara bağlayabiliriz. Bu çok önemli. Bizde geleneksel sporlar, modern müsabakalarla takvimlere giriyor. Geleneksel sporların değişme ve gelişme şansı olması gerekiyor. Onları da geliştirebilmeliyiz. Geleneksel sporları, günümüzün şartlarına uygun hale getirme konusunda ilerleme katedersek önemli gelişme sağlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Spor Bakanı Vanja Udovicic ise geleneksel sporları desteklemek için ülke olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her yıl katıldığımız geleneksel sporlar toplantılarımız, Sırbistan çapında şampiyonalarımız oluyor. Gençlerle geleneksel değerleri bir araya getirebilmek için faaliyetler düzenliyoruz. Gençlere geleneksel bakış açısını, her zaman kültürlerine güvenebileceklerini aşılamaya çalışıyoruz. Ulus olarak geleneksel sporlara destek verip gelecekte dünya konfederasyonlarının parçası haline gelerek rekabet gücümüzü, varlığımızı artırmak istiyoruz. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiğimiz mücadelede Sırbistan hükümeti olarak çok büyük çaba harcıyoruz. Aşı konusunda da listenin en tepesindeki ülkelerden biriyiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Ruhsal ve zihinsel sağlığımızı korumak için fiziksel faaliyetlere daha çok önem vermeliyiz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

Gambiya Spor Bakanı Bakary Badjie de forumu düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Bu forumda geleneksel düzeyde sporlarımızı desteklemek için neler yapılabilir onları görüşeceğiz. Gambiya'da spor, bir yıla yakın bir süre tamamen iptal edildi. Güreş gibi bazı oyunlar tekrar devreye girdi ama Kovid-19'dan sonra pek çok şey değişti. Özellikle gençler, kısıtlamalar nedeniyle spordan uzaklaştı. Bu konuda yol alabilmek için diğer sporlara göre daha çok aile düzeyinde olan etnosporu kullanabiliriz. Geleneksel sporlarda insanlar birbirleriyle daha çok bağ kurabiliyor. Hedefimiz kısıtlamalar sonrasında insanların yapmakta olduğu sporlara dönebilmesi." diye konuştu.

Mali'nin etnik sporlarda çok eski geleneğe sahip bir ülke olduğunu ifade eden Mali Spor Bakanı Mossa Attaher, "Malili halklar, uzun zamandır coğrafi bölgelerinden dolayı kendilerine özel bir spor dalı oluşturdu. Türkiye'nin geleneksel sporların tanıtımı için yaptıkları bizim için çok önemli. Mali, bütün geleneksel sporlara baktığımızda kurumsal olarak tanıtımların yapılması için fazla olanağa sahip değil. Bütün geleneksel sporlarda organizasyonlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Ülkeler geleneksel sporlarını bir kenara atarsa modern sporlarda bile başarılı olamaz. Gençlere ilham ve istek verip her spor dalını uygulama fırsatı sunarak bunu başarabiliriz. Sporun tanıtımını yapmak istiyorsak buna geleneksel sporlarla başlamalıyız." yorumunu yaptı.

Somali Spor Bakanı Hamza Said Hamza ise etnosporun tüm sporların anası olduğunu aktararak "Her şey etnospor ile başladı. Kültürden, kimlikten ve size ait olan bir şeyden bahsediyoruz. Her ülkenin kendine has bir kimliği var. Zaman zaman felaketler, afetler, iç savaş gibi durumlar sporu engelleyebiliyor. Bizler sporu barış için bir araç olarak kullandık. İç savaştan sonra biraz daha toparlandık. Türkiye'nin desteği için teşekkür ederiz. Şimdi de Kovid-19 sporu engelledi ama bazı faaliyetleri geri getirmeye kararlıyız. Somali'nin yüzde 70'i gençlerden oluşuyor. Bütün bu felaketlere rağmen onları güçlendirmek ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

