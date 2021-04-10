4. Etnospor Forumu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların milli kimlikleri güçlendirme anlamında önemli bir vesile olduğunu ve yarınlara taşınarak gençlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların milli kimlikleri güçlendirme anlamında önemli bir vesile olduğunu ve yarınlara taşınarak gençlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu, Radisson Blu Otel'de gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarını hak ettiği popülariteye ulaştırmayı arzuladıklarını kaydederek, "Özümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi daha yoğun bir şekilde sahiplenmeliyiz. Geleneksel sporlarımız, milli kimlikleri güçlendirmenin yanı sıra ülkeler arası dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için önemli bir vesile. Geçmişi yaşayarak ve yaşatarak bu kıymetli mirası gençlerimize aktararak en iyi şekilde yarınlara taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak son 19 yılda bir spor ülkesi olma yolunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sportif tesisleşmeye hız kazandırılması ve spor mevzuatının evrensel şartlarda uygulanması adımlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Spor altyapısını çağın gerektirdiği anlamda en iyi şekilde modernize ettik. Hükümetimizin uluslararası organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yapma yolundaki kararlılığı ve yatırımlarıyla ülkemizde birçok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaşması için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"2019-2023 yıllarına ilişkin kalkınma vizyonunu ortaya koyan kalkınma planıyla geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak suretiyle spor turizminin gelişmesi sağlandı. Bütün imkanlarımızla konfederasyonumuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar 3 ulusal ve 3 uluslararası foruma ev sahipliği yaptık. Yalnız organizasyon anlamında değil tesis olarak geleneksel sporları yatırım alanlarımıza dahil ettik. Bu kapsamda başkent Ankara'ya dünyanın en güzel tesislerinden birini kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşadık. Türkiye'nin küresel spor iletişim platformu olarak Bakanlığımızca oluşturduğumuz dijital platform sayesinde tüm branşlarıyla dünyaya geleneksel sporların tanıtımını yapmaya başladık. Hedefimiz geleneksel sporların bilinirliğini kuvvetlendirecek adımları güçlü şekilde atmaya devam etmektir."

Sporun barış için evrensel bir araç olduğunu ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Küresel dopingle mücadelede spor önemli bir kavram. İnsan yaşamını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel sorunlara ortak çözümler bulmak için ülkeler arasındaki güçlü iletişimin önemini ortaya çıkarıyor. Spor, hem toplumsal iyi oluş hem de sportif rekabet gücünün artırılması açısından ülkelerin kalkınma önceliklerinden bir tanesi olmuştur. Herkes güvende oluncaya kadar kimse güvende olamayacağı için sağlık ve spor başta olmak üzere her alanda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmede uluslararası kuruluşlara ve temsilcilere mühim görevler düşüyor." yorumunu yaptı.

Organizasyonların ev sahipliği için salgının tüm zorluklarına rağmen hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"4. Dünya Göçebe Oyunları'na Bursa İznik'te ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı ülkemizin güzide şehirlerinden Konya'da gerçekleştireceğiz. Son derece heyecanlıyız. Dünya Göçebe Oyunları'na halklarımızın ortak mirasının kapsayıcılığı ve zenginliğine yakışır şekilde, en güzel şekilde ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na 80 ülkeden 37 branşta 2400 sporcu katılmıştı. Bu oyunlar ülkeler arası dayanışmayı ilerletmek ve uluslararası anlamda sportif görsel şölen olma yolunda önemli özellik taşıyor. Dünyanın pek çok yerinden unutulmaz şöleni tecrübe etmek için insanlar ülkemize gelecek. Tüm misafirlerimizi şimdiden davet ediyorum. Tüm imkanlarımızla geleneksel spor dallarının her daim yanında olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan