4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi
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4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi

4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, bölgede 123 aile arasındaki husumeti barışla sonuçlandıran Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi ve teşekkür belgesi verdi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eşi,...

4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi
30.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:00

4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, bölgede 123 aile arasındaki husumeti barışla sonuçlandıran Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi ve teşekkür belgesi verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa lakaplı Mehmet Arslan, bölgede 123 aile arasındaki husumeti barışla sonlandırdı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi yaptığı çalışmalardan dolayı Hamo Ağa'ya, 'Barış Elçisi' plaketi ve teşekkür belgesi verdi.

Bismil'de 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu bulunan 'Hamo Ağa' lakaplı Mehmet Arslan'a Sur Kaymakamı Çiftçi tarafından bölgede 123 aile arasında husumeti barışla sonuçlandırdığı için 'Barış Elçisi' plaketi ve teşekkür belgesi verildi. Aslan'ın ikamet ettiği Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki evine gelen Sur Kaymakamı Çiftçi'ye, Sur İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cem Taş, AK Parti Sur İlçe Başkanı Şükrü Unat, iş adamları Mücahit Can, Şükran Unat ve Hacı Veysi Akyıldız eşlik etti. Hamo Ağa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi ile beraberindekileri evin girişinde oğulları ile birlikte karşıladı.

"Ailelerin barışmasında bizlere çok katkısı oldu"

Plaket ve teşekkür belgesi verilmesinin ardından konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, güzel bir vesile ile toplandıklarını söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Kurban Bayramı arifesinde barışla anılan bir dinin mensupları olarak bir barış elçisine hakkını teslim etmek için bir aradayız. Hamo Ağa, diğer ismiyle Mehmet Arslan ağabeyimiz özellikle Sur bölgesinde geçtiğimiz bir yıl içerisinde oluşan ihtilaflarda, kan davalarında ve kavgalarda bir barış elçisi olarak bizlere çok yardımı dokundu. Sur bölgesinde 23 olayın kansız bir şekilde huzurla noktalanmasında bizlere çok katkısı oldu. Ben Mehmet Arslan ağabeyimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Kentin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu tek şey barıştır"

Kentin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunun altını çizen Kaymakam Çiftçi, "Bizlerin en çok ihtiyacı olan barıştır ve bunu vesile kılan bir ağabeyimiz olması itibariyle de Hamo Ağa'ya hem bir plaket ve teşekkür belgesi vermek istedik. O çok daha iyi şeyler ve güzel konumları hak ediyor. Ben kendisine, ailesine, çevresine barışa vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Bizim en önemli amacımız, gerek dinimizin gereği ve gerekse de anlayışımızın gereği iyiliği emretmek kötülüğü nehyetmek. Tam da Hamo Ağa'nın yaptığı işte budur" diye konuştu.

"Bölge insanları barış ve huzur içerisinde yaşamasını tek arzumdur"

Kendine plaket ve teşekkür belgesi verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamo Ağa da bölgede bu tür önemli olayları barışla noktalamanın görevleri olduğunu söyledi. Bölgede herkesin barış içerisinde yaşaması için didindiğini vurgulayan Hamo Ağa, "Sur Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi'nin bu olayların barışla noktalandırılmasında büyük katkısı olmuştur. Bizler sadece vesile olduk. Bana verilen barış elçisi plaketi ve teşekkür belgesinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her zaman insanların barış içerisinde ve kan dökmeden iç içe yaşamasına katkıda bulunmak için hazırım. Bölge insanları barış ve huzur içerisinde yaşamasını tek arzumdur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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