4. Enerji'de Ar-Ge Çalıştayı

18.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:59

EPDK koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" enerji sektörünün üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra; ELDER ve GAZBİR temsilcileri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri çalışanları, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.

"4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık bünyesinde Ar-Ge'de yeni bir dönem başlatmak için Ar-Ge buluşmaları düzenlediklerini hatırlattı. Dönmez, "Ar-Ge yaklaşım belgesinin sonuna geldik ve çalıştayın ikinci gününde herkesin görüş ve düşünceleriyle katkı sunduğu yaklaşım belgemizi yarınki oturumlarda katılımcılarımıza sunacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe Ar-Ge kümelenmesini sağlamak için tarafların birbirleriyle iletişimi ve koordinasyonunun çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada önemli şey sürdürülebilirlik. Bir fikrin somutlaşması, sayısız başarısızlıktan sonra meyvelerini verebilir. Ar-Ge'de sabırla ve ısrarla bu deneyleri yapmak zorundasınız. Bize ulaşan görüşlerde de dünyadaki örnekleri gibi bir Ar-Ge yapılanmasının, mevcut modelle birlikte enerji sektöründeki ivmelenmeyi artıracağı dile getirildi. Sunumlarda anlatılan Avrupa ve OECD ülkelerindeki modelleri inceledik. Türkiye'ye özgü bir model üzerinde çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yakında sizlerle de paylaşacağız."

Girişimcilik Modeli Önerileri

Dağıtım şirketlerinin yeni fikirlere ve girişimlere daha fazla yönelmesi için model önerilerini sıralayan Dönmez şunları söyledi:

"Standart girişimcilik modeli dört ana bileşenden oluşacak. Kurum içi destek mentor ekibinin kurulması. Fikir, tecrübe ve hukuki konularda destek ekibi oluşturarak Ar-Ge yönetimini yönlendirebilirsiniz. İkinci olarak kurum dışı faaliyetler. Dağıtım şirketlerinden ayrı ayrı fikir yarışmaları açmalarını bekliyoruz. Üçüncü olarak kurum içi girişimcilik fikirleri. Son olarak ortak hareket etmek. Fikirlerini üst seviyeye çıkarmayı düşündüğünüz girişimcilerle EPDK'ya başvurmanızı iyi fikirlerinizin ödüllendirilmesini bekliyoruz."

"Ar-Ge Enerjideki Dışa Bağımlılığı Azaltacak"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, her ülkenin en temel ihtiyaçlarından birini enerjinin oluşturduğunu vurguladı. Ülkemizin enerji ihtiyacını ve enerjide dışa bağımlığını azaltmak için şeffaf ve tüketici odaklı sistemin kurulması gerektiğini belirten Elitaş, "Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarının ağırlığı giderek artmaktadır. Sektörün istihdamını ve bilgi düzeyini yükselterek Türkiye'ni uluslararası alandaki başarısını artıracak çalışmalar önem kazanmaktadır. Yerlileştirme ve teknoloji gelişmesi konusunda ortaya konulan Ar-Ge, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlığını azaltacak potansiyele sahiptir." diye konuştu.

EPDK'dan Ar-Ge'ye 100 Milyon TL Destek

EPDK'nin enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bünyesinde Ar-Ge kültürünün oluşmasına büyük önem verdiğini dile getiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Senelik 100 milyon liraya ulaşan Ar-Ge desteğimiz de bu anlayışımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2014 yılında 30 Ar-Ge projesi başvurusuyla çıkılan bu yolda 500'ü geçen proje başvurusunun kabul edilen 213 onaylı projenin ve sonuçlanan 84 projenin Kurum olarak gururunu yaşadıklarına dikkati çekerek, "Hizmet kalitesini artırmak tüketicinin yüzünü daha fazla güldürecek yeni projelere de ihtiyaç var. Çünkü Ar-Ge durmayı değil daima araştırmayı ve daha iyiye ulaşmayı ifade eden bir kavramdır." diye konuştu.

Ar-Ge merkezleriyle ilgili düzenlemeler yapacaklarını bildiren EPDK Başkanı Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Desteklerimiz artacak. Önümüzdeki dönemde dağıtım şirketleri tarafından kurulacak Ar-Ge merkezleriyle ilgili de düzenlememiz olacak. Ülkemizin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve elektrik şebekesinin daha iyi bir şebekeye ulaşmasını sağlayabileceğimize de inanıyoruz. Kayıp kaçak sorununun ortadan kalkması yolunda Ar-Ge çalışmalarından önemli faydalar aldık. Bugün Ar-Ge sayesinde kaçak akaryakıt problemi ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde de kayıp-kaçak konusunda da önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Saldanlı: "Ar-Ge Faaliyetlerimiz Başarılı Olacak"

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Saldanlı, Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkan ürünlerin kullanıldığını belirterek, "Ar-Ge ile yarın bugünden belirleniyor. Ar-Ge'si olmayanların geleceği yoktur. Bu noktadan hareket ederek Ar-Ge yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın teşviki EPDK'nın desteğiyle Ar-Ge yatırım yaptıklarını ifade eden Saldanlı şöyle konuştu: "Müşteri memnuniyetini artırmak için Ar-Ge yatırımlarımızda önemli mesafe kat ettik. İçinde bulunduğumuz tarife dönemi içerisinde 20 milyar TL'lik yatırım tutarımızın 200 milyon TL'yi aşan tutarını Ar-Ge'ye ayırdık. Çeşitli hibe programlarından yararlanarak yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimizde başarılı olacağımızdan hiçbir şüphem yok."

Arslan: "Ekonomik büyüme için Ar-Ge'ye ihtiyaç var"

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Ar-Ge yatırımı ile ekonomik büyüme ile ilgili birçok çalışma yapıldığına dikkati çekerek, ekonomik büyüme yolunda Ar-Ge'nin önemli olduğunun altını çizdi. Arslan, "2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin dünyada bilginin ve ileri teknolojinin önemli merkezi olması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ETKB ve EPDK Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak ve destek sağlamaktadır. Enerji sektörü olarak bize düşen görev bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler