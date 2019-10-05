05.10.2019 17:18

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elbirlik İlkokulunda yapılan etkinlikte konuşan Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özlem Çengel, sokak hayvanlarının korunması gerektiğini ve bakıma muhtaç olduklarını söyledi.

Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için ilk defa böyle bir etkinliğe imza attıklarını anlatan Çengel, "Çocuklarımıza dünyanın sadece insanların değil, tüm canlıların da yaşam alanı olduğunu unutturmamalıyız. Sevinme, üzülme gibi duygulara hayvanların da sahip olduğunu ve onların bu ihtiyaçları gidermesi için biz insanlara muhtaç olduğunu öğretmeliyiz." dedi.

Sakarya AFAD Gönüllüleri Birim Sorumlusu Zeliha Akçe ise hayvanların insanlar için öneminden bahsederek, arama kurtarma çalışmalarında en büyük yardımın eğitilmiş köpeklerden alındığını kaydetti.

Akçe, AFAD köpeği Zeytin'i öğrencilere tanıttı.

Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildiği etkinliğe, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Pınarbaş, Elbirlik Okul Müdürü Mahmut Sami Tuncal, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve hayvanseverler katıldı.

Kaynak: AA