4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

05.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:04
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Belediyesi ile Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Cevat Paşa Barış ve Kardeşlik Parkında düzenlediği programda konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar sokak hayvanlarının korunmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belediyemizin ve derneğimizin bu konuda güzel çalışmaları var. Bu hayvanlar Allah'ın yaratıkları mahlukatlar, bunları bizim sahiplenmemiz, sahip çıkmamız onları yaşatmamız yaradılışın gereğidir. Her canlının bu dünya üzerinde bir yaşama hakkı var, nefes alma hakkı var. Bizim hiç birini hakir görme, hor görme yok sayma gibi bir durumumuz olamaz."

Belediye Başkanı Veysi Şahin, sokak hayvanlarının korunmasına katkı sunan derneklere maddi manevi her türlü konuda destek olacaklarını söyledi.

Midyat Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem'e sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, "Bu canlar da Allah'ın yarattığı canlar. Onun için onlara biz insanlara gösterdiğiniz ilgi ihtimamı gösteremezsek bile onlara değer vermeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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