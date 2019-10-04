04.10.2019 16:57

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bin çocuğu ağırladı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında harekete geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ilkokul çağındaki bin çocuğu hayvanat bahçesi içerisinde yer alan Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya getirdi.

Hayvanlara ilgi gösteren çocuklar, kedi yavruları, köpek ve tavşanları sevdi, hayvanlara yem verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, burada yaptığı konuşmada, hayvanların korunması adına düzenlenen etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Bir insanın dünyada sahip olduğu haklara hayvanların da sahip olduğunu aktaran Toprak, "Hayvanları sevmeyenler, insanları sevemez. Buraya gelen çocuklarımızın sürekli buraya gelmesini ve hayvanlarla iç içe olmasını özellikle arzu ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza, olduğunca destek oluyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de Gaziantep'in hayvan dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, bu kapsamda birçok hizmet gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencilerle barınakta kalan sokak hayvanlarına mama verdi.

Kent merkezinde çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, Veteriner Müdürlüğündeki barınakta bir araya geldi.

Başkan Kılınç, hayvanlara mama kabı veren öğrencilere, hayvan dostu rozeti taktı. Öğrenciler ise hayvanları severek onların yanından bir an olsun ayrılmadı.

Süleyman Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlıların kendilerine emanet olduğunu, onlara merhamet edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanları sahiplenmek gerektiğini ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde Adıyaman Belediyesi olarak yaklaşık 600 hayvanı tedavi ettik, 150'ye yakın hayvanı kısırlaştırdık, 90 hayvanı da sahiplendirdik. Amacımız, hayvanları konforlu bir ortamda ameliyat alanının da bulunduğu bir alana kavuşturmak. Şu an bir yer tahsis ettik. İnşallah en kısa sürede, yapılacak alana geçmeyi düşünüyoruz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Ayrıca bu konuda, çocukları bilinçlendirme konusunda elimizden geleni yapacağız. Hayvanların tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavisi, sahiplenmek isteyen varsa sahiplendirmek gerekiyor."

Veteriner Hekim Yusuf Işık ise hayvanları sadece bugün değil yılın her günü korumak gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden Yiğit Murat, hayvanların korunması gerektiğini anlatarak, "Bugün Veteriner Müdürlüğüne gelip hayvanları sevdik. Onlara mama verdik. Çok mutlu oldum. Hayvanları çok seviyorum. Onlara zarar vermemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA