04.10.2019 11:34

Afyon Lisesi öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, sokak hayvanları için kendi aralarında mama toplama kampanyası başlattı.

Okul bahçesinde, Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü tarafından kurulan standa öğrenciler, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını dağıttı.

Kulüp Öğretmeni Özge Çağlar, AA muhabirini yaptığı açıklamada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla okullarında mama bağışı kampanyası düzenlendiklerini söyledi.

Çağlar, "Kurduğumuz standa sadece öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bazı esnaflarımız mama bağışında bulundu. Toplanan mamalar da kulüp öğrencilerimiz tarafından yıl boyunca belirli periyotlarda sokak hayvanlarına dağıtılacak." dedi.

Kulüp Temsilcisi Raziye Dönmez de kampanyaya büyük ilgi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Öğrenci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve esnafların da destekleriyle çok sayıda mama topladık. Bu topladığımız mamaları da bugünden itibaren sokak hayvanları için şehrimizin çeşitli noktalarına bırakacağız. Amacımız hayvanlarımıza yardım etmek."

Kaynak: AA