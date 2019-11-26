4 düzensiz göçmen yakalandı
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4 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

26.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:16
4 düzensiz göçmen yakalandı

'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndan Ceyhan istikametine giden 31 MB 0177 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobildeki 4 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilirken sürücü Heysem T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: 4 düzensiz göçmen yakalandı
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