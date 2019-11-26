4 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndan Ceyhan istikametine giden 31 MB 0177 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Otomobildeki 4 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilirken sürücü Heysem T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Videosu: 4 düzensiz göçmen yakalandı