4. Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi
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4. Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ana paydaşı olduğu ve bu sene 4. kez düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

4. Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi
09.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:42

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ana paydaşı olduğu ve bu sene 4. kez düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

DEK'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle 4'üncüsünün Türkiye'de yapılmasına karar verilen etkinliğin, salgın nedeniyle 1 yıl ertelendiği ifade edildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çok önemli bir misyon edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç insanlığa; hareket etmenin, spor yapmanın, dev organizasyonlar kadar küçük grup oyunlarının da değerli olduğunu yeniden göstermiştir. Tüm bunların yanında; gelenekten, aileden ve doğadan kopmamanın gereğini hatırlatmıştır. Dünya Etnospor Konfederasyonu da süreç boyunca çalışmalarını artırmış ve omuzlarındaki yükün ağırlığını bir kez daha idrak etmiştir. Fakat insan sağlığını her şeyin üstünde tutan DEK, bu süreçte kendi çalışma ortamında olduğu gibi programlarında da bazı değişiklikler yapmıştır."

Daha önce bu organizasyonun 3 kez Kırgızistan'da düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle 2020 yılında, Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Türk Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında gerçekleşen istişareler neticesinde, hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülen etkinlik, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına tehir edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesinin, program tehirinin akabinde de faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştiren ve spor turizmi noktasında her geçen gün önemli adımlar atan Türkiye, birbirinden zengin kültür ve sporların buluştuğu 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 2021 yılında ev sahipliği yaparak bu alandaki iddiasını devam ettirecektir. Yüce Allah'tan, yaşadığımız bu sürecin en kısa zamanda, en hayırlı şekilde son bulmasını temenni ediyor; Dünya Göçebe Oyunları'nı 2021 yılında sağlık ve başarı ile gerçekleştirebilmeyi diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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