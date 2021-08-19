4. doz aşı olacak mı? Kimler 4. doz aşı olabilecek? 4. doz aşı ne zaman olunur?
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4. doz aşı olacak mı? Kimler 4. doz aşı olabilecek? 4. doz aşı ne zaman olunur?

4. doz aşı olacak mı? Kimler 4. doz aşı olabilecek? 4. doz aşı ne zaman olunur?
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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşılama süreciyle ilgili alınan yeni kararlarla beraber öncelikli gruplara 4. Doz aşı hakkı tanındığı bildirildi. Bununla birlikte vatandaşlarımız 4. doz aşıyı vurabilecek miyim? diye aratmakta. İki dozunu Sinovac üçüncü dozunu ise BioNTech olan vatandaşların dördüncü aşısını olabileceği kaydedildi. Peki, 4. doz aşı olacak mı? Kimler 4. doz aşı olabilecek? 4. doz aşı ne zaman olunur?

Son Dakika: Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre üç dozunu da olan vatandaşlara 4. Doz aşı hakkı tanındığı bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar "4. Doz aşı olacak mı, ne zaman, kimler 4. Doz aşı olacak?" sorularına ilişkin yanıt araştırmaya başlandı. Peki, 4. doz aşı olacak mı? Kimler 4. doz aşı olabilecek? 4. doz aşı ne zaman olunur? İşte detaylar haberimizde...

4. DOZ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

3. DOZUNU BİONTECH YAPTIRANA 4. DOZ HAKKI

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 4. DOZ AÇIKLAMASI

Durumun sadece 2 doz BioNTech aşısını tamamlayıp yurt dışına çıkmak isteyenleri kapsadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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