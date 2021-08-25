4.doz aşı gerekli mi? Kimler dört doz aşı olmalı?

Covid 19 için geliştirilen aşıların dozlarının kaç tane olması gerektiğine dair detaylar araştırılıyor. Ülkemizde Çin aşısı olan Sinovac ile Alman aşısı olan Biontech bulunmaktadır. Aşıların farklı ülkelerden farklı onaylar alması sebebiyle kaç doz aşı yapılması gerektiği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 4.doz aşı gerekli mi? Kimler dört doz aşı olmalı?

4.doz aşı gerekli mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı" açıklamasıyla birlikte pek çok kişi, 2 doz aşının ardından 3. doz aşı yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 4.doz aşı gerekli mi? Kimler dört doz aşı olmalı?

3. DOZ AŞIYI KİMLER YAPTIRIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 3 doz aşının gerekliliğini öne süren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada; "3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." sözlerine yer verildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Açıklamaların devamında, "3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA (BionTech) ister inaktif (Sinovac) aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir." ifade edildi.

4. DOZ AŞI GEREKLİ Mİ?

4. doz aşıyı, ilk iki doz aşıyı Sinovac olan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların yaptırması bekleniyor. Pek çok ülkede Sinovac aşısının onaylanmaması sebebiyle ilk iki doz aşıyı Sinovac olan vatandaşlar, iki doz da Biontech aşısı olmalı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.