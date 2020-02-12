4 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
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4 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

VAN, Antalya ve Muğla'daki 4 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

12.02.2020 06:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 06:16
4 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

, ve 'daki 4 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu arası, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Küdür Yarımadası doğal sit alanları, 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi uyarınca 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Kaynak: DHA
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