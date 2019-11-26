4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı

26.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:58

DİYARBAKIR'da yaşayan, 2 üniversite mezunu, 4 dil bilen Bayram Nar (35), iş bulamayınca mantı evi açtı. Üniversite eğitimi için bulunduğu Antalya'da uzun süre iş arayan Nar, açtığı mantı evinde 5 kadına da istihdam sağlarken, "Özellikle kadın emeğinden, kadın elinden çıkan lezzetleri insanlar tatsın istedik" dedi.

Bayram Nar, bir süre arayışta bulunduktan sonra iş bulamayınca memleketine dönüp kendi işini kurdu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olan, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Almanca bilen Nar, memleketine döndükten sonra iş aramaya başladı. Nar, yaptığı iş başvurularından olumlu dönüş alamayınca kendi işini kurmaya karar verdi. Mantı evi açmaya karar veren Nar, istihdam ettiği 5 kadınla iş hayatına başladı.

Kaynak: DHA