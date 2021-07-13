4 dev takım Zafer Zırhlı anısına düzenlenen turnuvada buluşuyor

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan sevgili arkadaşımız Zafer Zırhlı anısına bu yıl da bir VALORANT turnuvası düzenliyoruz.

Sevgili çalışma arkadaşımız Zafer Zırhlı, 1 Mayıs 2020 Cuma günü ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılmış, bizleri ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Türk espor sektöründe büyük emekleri olan Zafer Zırhlı'nın anısını yaşatmak için düzenlediğimiz turnuvanın ikincisini yine TESFED himayesinde 25 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğiz.

ZAFER ZIRHLI turnuvasına katılacak olan Digital Athletics, Galakticos, fastPay Wildcats ve Şahangiller VALORANT takımlarına şükranlarımızı sunarız. adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvanın sunuculuğunu ise ünlü isimler yapacak.

Turnuvadan elde edilecek tüm gelir sevgili Zafer'in ailesine aktarılacaktır. Turnuvamıza sponsor olmak, reklam vermek ya da katkı sağlamak isteyenler, cagla@playerbros.com adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirler.

Kaynak: Playerbros