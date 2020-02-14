4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 4 kişinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.