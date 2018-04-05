4. Çukurova Tarım Fuarı Adana'da Açıldı

Adana'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Adana İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin desteğiyle düzenlenen 4. Çukurova Tarım Fuarı açıldı.

ELKA Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, çiftçilerin beğendikleri traktörleri fuar kapsamında oluşturulan uygulama tarlasında test etme imkanı bulabileceklerini belirterek, herkesi organizasyona beklediklerini söyledi.

ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Seçgin Sakar da bu tür fuarların tarımla ilgili ürün ve hizmetlerin, teknolojilerin tanıtımı ve ticari ilişkilerin kurulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan protokol üyeleri standları ziyaret ederek, firma yetkililerinden ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Fuar, 8 Nisan'a kadar gezilebilecek.