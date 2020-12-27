4 çocuk babası adam hayatına son verdi
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4 çocuk babası adam hayatına son verdi

27.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:55

4 çocuk babası adam hayatına son verdi Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam, kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

4 çocuk babası adam hayatına son verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk babası adam, kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Akkuş, evde yalnız olduğu esnada kendisini tavana iple astı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Hüseyin Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Hüseyin Akkuş'un cenazesi cenaze aracıyla Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamına son veren Hüseyin Akkuş'un bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

4 çocuk babası adam hayatına son verdi
4 çocuk babası adam hayatına son verdi
4 çocuk babası adam hayatına son verdi
4 çocuk babası adam hayatına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN KUYU

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