4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi
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4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban hastanelik oldu.

01.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:24
4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi

'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen uyruklu 4 çoban hastanelik oldu.


Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan uyruklu şahıs, kaldıkları yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çobanlardan alınamaması üzerine olay yerine giden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi ve Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan 2 kişinin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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