4 çoban karbonmonoksit gazından zehirlendi

01.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:24

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban hastanelik oldu.



Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan uyruklu şahıs, kaldıkları yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çobanlardan haber alınamaması üzerine olay yerine giden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi ve Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan 2 kişinin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA