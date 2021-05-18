4. CICMS Konferansı ADÜTV'den tüm dünyaya yayınlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4. CICMS Konferansı ADÜTV'den tüm dünyaya yayınlanacak

4. CICMS Konferansı ADÜTV'den tüm dünyaya yayınlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde, 4.sü düzenlenecek olan 'Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları' konferansı, 20 Mayıs 2021 saat 10.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde, 4.sü düzenlenecek olan 'Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları' konferansı, 20 Mayıs 2021 saat 10.30'da ADÜ televizyon kanalı ADÜTV'den izleyicilerle buluşacak.

Pandemi koşulları nedeniyle son 1 yıldır konferansların çevrimiçi ortamlarda yapıldığını belirten Konferans Koordinatörü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim, "Biz diğer konferanslardan farklı olarak sadece katılımcıların izleyebileceği değil, youtube aracılığı ile tüm dünyanın isterlerse konferans günü, isterlerse de sonradan izleyebilecekleri bir sistem kurduk. Bir bakıma 20 Mayıs günü saat 10.00'da gerek katılımcılar, gerek diğer izleyiciler, banttan bir konferans izleyecekler. Benim bilgim dahilinde bu şekilde organize edilmiş bir konferans henüz olmadı; bu anlamda ilk olabiliriz" dedi.

"6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik"

Konferansın 2018'de Kuşadası'nda, 2019'da Midilli Adası'nda yüz yüze gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. M. Özgür Seçim, "Geçen yıl ve bu yıl online kongre sürecine geçtik. Bu yıl 6 farklı ülkeden, 47 farklı üniversiteden toplamda 130 bildiri kabul ettik. Tüm bu bildirilerin videolarını kurguladık ve oturumlara böldük. Konferans, Üniversitemiz kanalından yayınlandıktan sonra, katılımcıların tek sunumları da erişime açılacak ve bu yolla araştırmacılar çeşitli alanlardaki konulara Üniversitemiz kanalı aracılığı ile de erişim sağlayabilecekler" açıklamalarında bulundu.

4. CICMS konferansı, katılımcıların bildirilerini önceden kayıt ederek, konferans düzenleme kuruluna göndermeleri ve gönderilerin kurgulanmasının ardından, 20 Mayıs 2021 saat 10.30'da sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4. CICMS Konferansı ADÜTV'den tüm dünyaya yayınlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:20:08. #1.14#

title