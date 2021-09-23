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4. Çevre Yolu Sinyalizasyon Çalışmaları ile Güvenli Hale Getiriliyor

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4. Çevre Yolu Sinyalizasyon Çalışmaları ile Güvenli Hale Getiriliyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, hummalı bir şekilde yapımını sürdürdüğü 4. Çevre Yolu'nda araç ve yayalar için güvenli trafik akışı oluşturmak adına sinyalizasyon kurulumu gerçekleştiriyor.

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hummalı bir şekilde yapımını sürdürdüğü 4. Çevre Yolu'nda araç ve yayalar için güvenli trafik akışı oluşturmak adına sinyalizasyon kurulumu gerçekleştiriyor.

Ulaşım Dairesi ekipleri, yol çizgileri, trafik levhaları, bisiklet yolu işaretleme çalışmalarının ardından 4. Çevre Yolu'nun 26. ve 34. Caddelerle kesiştiği kavşaklarda sinyalizasyon çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında söz konusu kavşakların doğu ve batı aksında oluşabilecek trafik yoğunluğu minimize edilecek.

"Vatandaşlarımız kavşaklardan daha güvenli bir şekilde geçiş yapacaklar"

Ulaşımı rahatlatmak adına 4. Çevre Yolu'nda çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Doğan Tuncay, "Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı ve en kısa sürede gidecekleri yere götürmeyi amaçlıyoruz. 26. Cadde üzerinde sinyalizasyon çalışmamız mevcut. Sinyal vericilerimiz takılma aşamasında, kablolarımız çekildi. En kısa sürede devreye alacağız. 34. Cadde üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burayı devreye aldıktan sonra 34. Cadde üzerindeki sinyalizasyon sistemini de devreye alacağız. Vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde kavşaklardan geçiş yapacaklar. En kısa sürede sinyalizasyon sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

4. Çevre Yolu'nda yapılan bisiklet yolu ve yol çizgileri hakkında da detaylı bilgiler veren Tuncay, "Bisiklet yolu üzerinde ofset taramaları var. Trafik işaret levhaları ve sinyalizasyonumuz var. 34. Cadde üzerinde engelsiz yaya geçitlerimiz var. Bu yaya geçitlerinde görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir çizgilerimiz var. Kaldırımlarımızda da mevcut. Amacımız engelli vatandaşlarımızın sağlıklı geçişlerini sağlamak" diye konuştu.

Engelsiz yaya geçitleri yapıldı

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmada, özel gereksinimli bireylerin de güvenli bir şekilde kullanabilmesi için hissedilebilir çizgiler yerleştirildi. Engelsiz yaya geçitlerinin de bulunduğu caddede özel gereksinimli vatandaşların güvenli bir şekilde geçişi sağlanacak.

Yayın Tarihi: 23. 9. 2021 08: 26: 53

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Haber: 4. Çevre Yolu Sinyalizasyon Çalışmaları ile Güvenli Hale Getiriliyor - Haberler
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