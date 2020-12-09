4 büyüklerden Başakşehir'e destek
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4 büyüklerden Başakşehir'e destek

09.12.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:14
4 büyüklerden Başakşehir'e destek

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Paris Saint-Germain maçında ırkçılık yaşayan Medipol Başakşehir için destek paylaşımları bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Paris Saint-Germain maçında ırkçılık yaşayan Medipol Başakşehir için destek paylaşımları bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılık yapıldı. Bu olayın yaşanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. - İSTANBUL

4 büyüklerden Başakşehir'e destek
4 büyüklerden Başakşehir'e destek
4 büyüklerden Başakşehir'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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