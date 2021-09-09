4 Büyükler hangi transferleri yaptı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi oyuncular ile anlaştı?
Transfer döneminin bitmesinin ardından 4 büyüklerin yaptığı transferler merak edilmekte. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yaptığı transferler araştırılıyor. Peki, 4 Büyükler hangi transferleri yaptı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi oyuncular ile anlaştı? Beşiktaş kimleri aldı? Galatasaray kimleri aldı? Fenerbahçe kimleri aldı? Trabzonspor kimleri aldı?
Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminin bitmesinin ardından 4 büyüklerin yaptığı transferler en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor birçok flaş ve yıldız transfer yaparak taraftarlarını ve futbol severleri mutlu etti. Vatandaşlar transferler ile ilgili internette "4 Büyükler hangi transferleri yaptı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi oyuncular ile anlaştı? Beşiktaş kimleri aldı? Galatasaray kimleri aldı? Fenerbahçe kimleri aldı? Trabzonspor kimleri aldı? Süper Lig'e gelen transferler? Beşiktaş kimleri transfer etti? Fenerbahçe kimleri transfer etti? Galatasaray kimleri transfer etti? Trabzonspor kimleri transfer etti?" gibi sorular aratılmaktadır. 4 Büyüklerin yaptıkları transferlere haberimizden ulaşabilirsiniz.