"4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu" Nur Sultan'da başladı

NUR Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından düzenlenen "4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu", Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali başkanlığında gerçekleşen forumun açılış törenine Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aytmagambetov, Moğolistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Oçirbat Puntsalmaagiyin, Kırgızistan'ın ilk Meclis Başkanı Medetkan Şerimkulov, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan'ın ilk Başbakanı Hasan Hasanov, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Oğuz Öcal'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Hindistan ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 20 ülkeden 250'e yakın Türkolog ve bilim adamı katıldı.

Gün boyunca 6 oturum yapılacak forumda, Türk dünyası halk bilimi ve edebiyatının güncel meseleleri, Türk devletçiliğinin oluşma ve gelişme tarihi, Türk dünyası kökeni, büyük bozkır tarihindeki yeni dönem, Türk dünyasının etnik ve kültürel özellikleri, modern Türkoloji, Avrasya'daki entegrasyon süreçleri konuları tartışılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov de foruma birer kutlama mesajı gönderdi.

Kıdırali, yaptığı açılış konuşmasında, Türk dünyasının oluşumunu ve Türk halklarının insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları ele almaya karar verdiklerini söyledi.

Öcal da büyük bozkırın insanlığın gelecek için erdem olarak gördüğü değerlerin oluştuğu bir beşik olarak okunması gerektiğinin altını çizerek "TWESCO'nun başlattığı büyük bozkır forumunu bu açılardan değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Açılış konuşmaların ardından Puntsalmaagiyin, Şerimkulov, Hasanov'un yanı sıra Dünya Tatarları Kongresi İcra Komitesi Etnoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Damir İshakov ve Kazakistan Milli Bilimler Akademisi üyesi antropolog Orazak Smagulov'a Türkolojinin gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı TWESCO madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA