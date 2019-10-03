4. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri

03.10.2019 12:42

Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı'nda organize edilen ve 49 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve topluluğun katılacağı etkinlikte, dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi birçok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından yapılacak çalışma kapsamında ise belirlenen telsiz kodu olan "TC16DOGA" ile etkinlik, dünya amatör telsizcilerine duyurulacak ve kapsam hakkında bilgi verilecek.



Uludağ'ın endemik türü "Apollo Kelebeği"nin ana konsept olarak belirlendiği program, 5-6 Ekim'de yapılacak.

"Vatandaşlarımızı Hüdavendigar Kent Parkı'na bekliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda etkinliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın doğru bir turizm planlamasına ihtiyacı olduğunu ve yüzünü turizme çevirmesi gerektiğini söyledi.

İnanç turizminden sağlık turizmine, tarih turizminden kongre turizmine kadar birçok seçeneğin olduğunu belirten Aktaş, "Zengin turizm değerlerimiz var. Biz bu zenginliklerden hareketle, doğru ve planlı çalışmalarla Bursa'nın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Festivallerimizle, kongrelerimizle, içeriği zenginleştirilmiş ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Bursa adını her platformda gündeme taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yapılan etkinliklerle beraber Bursa'nın daha da gündeme geleceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki iyileştirmelerin yanında yaptığımız ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa'nın turizm standartlarını yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Kentimizin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla doğa sporları ve doğa turizmi günleri etkinliğimizi dördüncü kez hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da spor ve doğa tutkunlarını bir araya getireceğiz. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak için 5-6 Ekim tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı Hüdavendigar Kent Parkı'na bekliyoruz."

Kaynak: AA