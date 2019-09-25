4. Bursa Anadolu Günlerinde Yeşilyurt Belediye standına yoğun ilgi

25.09.2019 18:12

Yeşilyurt Belediyesi, Bursa'da düzenlenen 4.Anadolu Günlerinde stant açarak, Yeşilyurt'un güzelliklerini Bursa'ya taşıdı.



Bursa'da 33 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan BİLDEF tarafından düzenlenen Bursa 4.Anadolu Günlerinin açılış töreni Merinos AKKM Fuaye alanında düzenlendi. 25 ile 28 Eylül günleri arasında açık kalacak olan 4.Anadolu Günlerinin açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da katıldı.



Bursa'daki Anadolu Günlerinin Yeşilyurt'un tüm yönleriyle tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçileri Yeşilyurt Belediye standında ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.



Yeşilyurt Belediyesi olarak tanıtım hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son yıllardaki yatırımlar ve projelerle büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayan Yeşilyurt'u tüm yönleriyle tanıtmak istediklerini söyledi. Belediye hizmetlerini daha geniş kesimlere duyurmak adına böylesi önemli fuarlarda ve etkinliklerde yer almaya gayret ettiklerini ifade eden Çınar, şunları söyledi:



"Anadolu'nun bütün renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa 4.Anadolu Günlerine katılmaktan ayrıca onur duymaktayız. Açtığımız standımıza vatandaşlarımızın ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir. Dört gün açık kalacak organizasyon için özel olarak hazırladığımız standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize güzel ilçemizi anlatacağız, projelerimiz hakkında bilgiler paylaşacağız. Hemşehrilerimizle burada bir nevi hasret gidermiş olacağız. İlçemizin tarihi ve kültürel özelliklerinin daha geniş kesimlere aktarılması adına Anadolu Günlerini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Yeşilyurt, gerek insanının güler yüzü ve misafirperverliği, kendine özgü yemekleri, kirazı, suyu ve havası, gerekse de hızla büyüyen ekonomisiyle, herkesin bilmesi, görmesi, gezmesi gereken bir ilçedir. Bursa'da ki hemşehrilerimizle ve diğer ziyaretçilerimizle kucaklaşma ve kültür alışverişi imkanı yakaladığımız etkinliklerde yer almak gurur ve mutluluk veriyor. Standımızı ziyarete gelen kardeşlerimizin gözlerindeki memleket hasretini görünce, bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onlar memleketin kokusunu alırken, biz de sıladan gurbete köprü olmanın sevincini yaşıyoruz. Böylesine değerli bir organizasyonu başarıyla hayata geçiren başta BİLDEF olmak üzere katkı ve destek sunan herkese teşekkürlerimi sunarken, standımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."



5 yıl içerisinde Yeşilyurt'un çehresini değiştiren yatırımlar, projeler ve hizmetlerin yer aldığı broşürler ile basın bültenleri standı ziyaret eden vatandaşlara dağıtılırken, Yeşilyurt'un görsellerinden oluşan renkli stant fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu.



Yeşilyurt Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafından karşılanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da standı ziyaret eden tüm misafirlerle yakından ilgilendi.



Yeşilyurt'un sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim yapısı, son yıllardaki yatırımlar ve projelerle değişen hüviyeti ile tarihi ve turistik mekanları hakkında misafirlere bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, standı ziyaret edenleri Yeşilyurt'a davet etti.



Başkan Çınar ayrıca belediyeler, dernekler, kurum ve kuruluşların açtıkları stantları da tek tek ziyaret etti. - MALATYA

Kaynak: İHA