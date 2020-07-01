4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi.

4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi
01.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:14

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi. Konferansta Suriye'deki krizden etkilenenlere toplam 7.7 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla destek sunulacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu 4. Brüksel Konferansı'nın eşbaşkanlığını üstlendi. Konferans, sanal formatta gerçekleştirildi. 80 ülke, uluslararası kuruluş, AB ve BM kuruluşları uluslararası konferansta bakanların katıldığı üst düzey bölümünde bir araya geldi.

"Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, "Brüksel Konferansı, Suriye'deki çatışmaları uluslararası gündemin en üst sırasında yer almasını sağlıyor. Suriye halkının çilesine son vermek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Her şeyden önce krize siyasi bir çözüm bulmamız gerekir. Cenevre görüşmelerini yeniden başlatmak, siyasi çözüm ortaya koymak ve Suriye'ye kapsayıcı bir barışı getirmenin zamanı gelmiştir. Halen devam eden ciddi boyutlardaki insani ihtiyaçlara da cevap vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında Suriye içerisindeki ve ev sahibi toplumlar dahil komşu ülkelerdeki Suriyelilere, 2020 yılı için 5.5 milyar dolara ve 2021 ile sonraki dönem için 2.2 milyar dolara varan çok yıllı taahhütler aracılığıyla sunulacak desteğin harekete geçirilmesi sağlandı. Eş-başkanlar tarafından "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi konulu 4. Brüksel Konferansı eş-başkanlar deklarasyonu" yayınlandı.

"Dünya sizleri unutmadı"

BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Üst düzey katılım Suriyelilere bir mesaj vermektedir. O da, nerede olursanız olun, dünya sizleri unutmadı ve yanınızda olmaya devam edecektir. Bu durum, çatışmanın yaklaşık 10 yaşına girdiği mevcut koşullar altında özellikle önem taşımaktadır" dedi.

Çatışmanın 10. yılına girdiği bu dönemde Suriye ve bölgedeki durumun son derece kritik olduğu ifade edildi. Milyonlarca Suriyelinin yurt içinde yerinden edildiği ve Suriye'ye komşu ülkelere sığındığı ağır insani koşulların Covid-19 salgınının sonuçları ile daha da vahim hale geldiği belirtildi.

Konferansta ayrıca hem Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de ev sahibi ülkeler ve toplumların hem de Mısır ve Irak gibi bölgedeki diğer ev sahibi ülkelerin sergilediği dayanışmanın önemine dikkat çekilirken bu ülkeleri orta ve uzun vadede bekleyen zorlukların altını çizildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Haber
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Haber
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı Haber
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Futbolcu Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: 4. Brüksel Konferansı sanal formatta gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 23:51:58. #1.14#
title