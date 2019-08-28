4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

28.08.2019 09:02

Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir hafta içinde Denizli, Bahçelievler ve Mithatpaşa mahallelerinde 4 vatandaş kaldırıma bıraktıkları bisikletlerin çalındığı yönünde polise şikayette bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Polis hırsızlık olayının meydana geldiği yerlere giderek burada güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışmada bisikletlerin çalınma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde zanlının Niyazi K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis bu tespitin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Niyazi K. evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorgulanan şahıs 4 bisikleti de çaldığını kabul etti.



Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA