4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi
19.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:29
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantina uygulaması sona erdi.
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantina uygulaması sona erdi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda kent merkezindeki Gazi, Güvenevler, Nazmi Saatçi ve Karşıyaka mahallelerinde 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantinalarının sona ermesi kararlaştırıldı. Kararda karantinanın binalarda yaşayanlar arasında vakaların azalması gösterildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı