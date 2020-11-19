4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi
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4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi

19.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:29
4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantina uygulaması sona erdi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantina uygulaması sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda kent merkezindeki Gazi, Güvenevler, Nazmi Saatçi ve Karşıyaka mahallelerinde 4 binada uygulanan korona virüs (Covit-19) karantinalarının sona ermesi kararlaştırıldı. Kararda karantinanın binalarda yaşayanlar arasında vakaların azalması gösterildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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